Зеленский придумал для Саакашвли новую должность

https://static.news.ru/photo/a104b992-6c83-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не станет вице-премьером Украины по вопросам реформ. Украинский лидер Владимир Зеленский подготовил для него другую должность.

Ранее Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Однако правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области на эту должность.

Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой, — рассказал глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Зеленский несколько дней вёл переговоры с Саакашвили и они нашли новый формат его будущей работы.

Как писал NEWS.ru, Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Соответствующее положение содержится в статье 7 закона «О кабинете министров Украины». Причём в законе не указывается, имеет ли значение, где был осуждён человек. Таким образом, Саакашвили не может стать вице-премьером, так как имеет действующую судимость в Грузии. Также он является фигурантом нескольких уголовных дел. Все судебные решения, которые вынесены в отношении бывшего президента в Грузии, действительны и на Украине, так как Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делами и договор с Грузией о правовой помощи.