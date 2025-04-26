Зеленский прибыл в Рим Зеленский возглавил украинскую делегацию на похоронах папы Франциска

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он посетит похороны папы римского Франциска. Глава государства будет присутствовать на церемонии прощания вместе с супругой и членами делегации, пишет газета «Украинская правда».

Президент Украины прибыл в Рим. Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с папой римским Франциском, — отметил Никифоров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Киев под руководством Зеленского обратился к Италии с просьбой провести в Риме саммит в день похорон папы римского. Премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила сомнения, поскольку это могло быть воспринято как политическая манипуляция в чувствительный момент. Она подчеркнула, что такие мероприятия должны быть организованы с должным уважением к памяти покойного.

Накануне, 25 апреля, Зеленский заявил, что может не успеть на похороны папы римского из-за военных заседаний. Украинский лидер добавил, что страну на церемонии в этом случае представят его жена Елена и глава МИД Андрей Сибига. По словам президента, открытые и закрытые военные совещания будут посвящены столичным системам противовоздушной обороны.