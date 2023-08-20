Зеленский прибыл в Нидерланды за истребителями F-16 Зеленский обсудит с премьером Нидерландов поставки F-16 на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. В своем Telegram-канале он отметил, что планирует обсудить поставки Киеву истребителей американского производства F-16 с премьер-министром Марком Рютте.

Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос – F-16 для Украины, — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.

По словам Расмуссена, сейчас Дания обсуждает со своими союзниками дальнейшие шаги для поставок истребителей. Конкретную информацию чиновник пообещал предоставить позднее. Пока неясно, сколько самолетов получит украинская армия, однако в Минобороны Нидерландов сообщали о наличии 24 машин, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Предполагается, что первые поставки начнутся примерно через год.