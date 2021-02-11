Зеленский прибыл в Донбасс с послами G7

https://static.news.ru/photo/64fae77a-6c4e-11eb-9ccb-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс вместе с дипломатическими представителями стран «Большой семёрки».

По данным пресс-службы главы государства, в ходе официального визита украинский лидер намерен ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с военнослужащими.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший президент Украины и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на происходящее в Донбассе нужно зеркально. По его словам, в этом случае нужно применять жёсткую политику.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.