Зеленский прибыл в Артемовск

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики, сообщили корреспонденты украинского издания Freedom. Пресс-секретарь политика Сергей Никифоров подтвердил эту информацию.

Поездка Зеленского не анонсировалась. Это вторая с начала декабря поездка президента Украины в подконтрольные Киеву части Донбасса. 12 декабря он посетил Славянск, где поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.

Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал, — сказал Никифоров изданию «Общественное».

1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что союзные силы заметно продвинулись на Артемовском направлении. Он подчеркнул, что огневой контроль достигнут на всех основных дорогах, поэтому ВСУ приходится активно маневрировать, чтобы перемещать свои силы.

10 декабря Министерство обороны России сообщило о продолжении наступления российских войск на Донецком направлении. Отмечалось, что в ответ ВСУ попытались атаковать Бахмут и Опытное, но артиллерия российской армии остановила украинскую армию. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил об ожесточенных боях за Артемовск.