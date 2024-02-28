Зеленский прибыл в Албанию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию, заявил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети Twiiter (X). Уточняется, что политик приехал с неанонсированным визитом. О целях этой поездки не сообщается.

Большая честь приветствовать <...> Зеленского в Тиране, — написал министр.

Ранее Зеленский побывал в Саудовской Аравии. Глава государства встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и обсудил с ним украинскую «формулу мира», чтобы заручиться поддержкой королевства. На повестке дня был также вопрос о возвращении пленных и перемещенных лиц на Украину. Отдельно он отметил вклад королевства в их освобождение и призвал бен Салмана сотрудничать в сфере экономики и содействовать восстановлению страны.

До этого Зеленский сообщил, что Киев решил предложить Москве документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». По его словам, для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее. В свою очередь глава администрации президента Украины Андрей Ермак уточнил, что Россию могут пригласить на очередную встречу глав государств. По итогам саммита в Швейцарии по украинской «формуле мира» на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира».