Зеленский прибыл под Харьков, куда наступают российские войска Зеленский посетил пункт ВСУ в Купянске

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл под Харьков, куда наступают российские войска. Глава страны на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявил, что для него было честью встретиться с украинскими военными в прифронтовом пункте в Купянске.

Было честью встретиться и наградить воинов, — написал Зеленский.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» до этого сообщил, что российские войска продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) с флангов Артемовска после взятия населенного пункта Хромово. Отмечается, что наступательные операции продолжаются на северном и южном флангах города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным канала, российские силы ведут штурмовые действия в направлении Вильяновского питомника. Десант закрепился в районе Хромово. ВС РФ продолжают давить противника севернее и восточнее Клещеевки в направлении села и вдоль железной дороги. Продолжаются бои и восточнее Андреевки.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что у Украины нарастает дефицит ресурсов. По его словам, прежде всего ВСУ испытывают нехватку живой силы. Он добавил, что Киев и далее будет пытаться «демонстрировать хорошую мину при плохой игре». Однако определяющей в конфликте станет в итоге разность потенциалов двух стран.