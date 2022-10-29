Зеленский предупредил украинцев о новых отключениях электричества

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На Украине в настоящее время сохраняется необходимость в аварийных и стабилизационных отключениях электричества. Об этом сообщил в своем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, отключения возможны в первую очередь в Кировоградской области и ряде других регионов.

Стабилизационных и аварийных отключений на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы, — сказал Зеленский.

Он отметил, что особенно сложной была ситуация в городе Умань и Уманском районе Черкасской области, однако на сегодняшний день там удалось вернуть техническую возможность поставок электроэнергии.

Так же и в Киевской области: ситуация была критической, но сейчас исправляем. Хочу подчеркнуть: возврат именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе, — пояснил глава государства.

Он попросил граждан сознательно пользоваться электроэнергией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромным испытанием».