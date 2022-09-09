Зеленский представил британского министра к почетной награде Зеленский вручил орден Ярослава Мудрого главе Минобороны Британии Уоллесу

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Президент Украины Владимир Зеленский представил к ордену Ярослава Мудрого второй степени главу Минобороны Британии Бена Уоллеса, написал руководитель украинского военного ведомства Алексей Резников в Twitter. Министр заявил, что вручение награды — «благодарность за вклад в поддержку» Украины.

Зеленский вручил другу Украины, моему британскому коллеге Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени, — сообщил Резников.

24 августа Борису Джонсону вручили украинский орден Свободы за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины. Отмечается, что эта награда является самой значимой для иностранных граждан на Украине.

7 августа стало известно, что Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины». На медали видны четыре перекрещенных под прямым углом меча, которые похожи свастику. По середине изображен «трезубец» с герба страны. На обороте надпись: «За оборону Украины».