Зеленский предрек «самую сложную зиму» за всю историю Украины Президент Зеленский: предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю ее историю

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны, заявил президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Оно опубликовано в официальном Тelegram-канале главы государства. Он подчеркнул, что несмотря на это, граждане не имеют права расслабляться и должны «пройти путь к украинской победе».

Мы не имеем права расслабляться, нам еще нужно пройти путь к украинской победе. А это сложный путь — пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты, — сказал Зеленский.

Ранее руководитель «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt также сообщил, что его страну ожидает «худшая зима в истории». Причиной этому могут стать постоянные отключения электричества и проблемы с отоплением. Витренко выразил надежду, что правительство Германии поможет решить эти проблемы.

В свою очередь зампред Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в ближайшую зиму в украинской столице могут возникнуть трудности с подачей отопления. По его словам, в течение нескольких дней или недель отопление будет отключено полностью из-за непрекращающихся обстрелов ВС РФ. Представитель администрации столицы добавил, что коммунальные службы будут готовиться к худшему сценарию развития событий.