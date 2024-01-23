Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Законопроект о множественном гражданстве, внесенный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает, что жители страны, получившие паспорт РФ, лишатся украинского гражданства, пишет издание «Страна.ua». При этом есть и некоторые исключения, которые издание не назвало.

Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт, — говорится в материале.

По информации издания, украинцев лишат гражданства в случае добровольного получения паспорта государства, признанного Верховной радой «странной-агрессором или государством-оккупантом». Основанием для лишения может стать и приобретение гражданства Украины «вследствие предоставления ложных сведений, поддельных документов», а также при сокрытии любого существенного факта, который мог бы повлиять на отказ в предоставлении гражданства.

Кроме того, граждан Украины предлагается лишать этого статуса за невыполнение обязательств о сдаче экзаменов по основам Конституции и истории страны, а также экзамена на уровень владения государственным языком. Еще одно основание — прохождение гражданином воинской службы по контракту в армии «государства-агрессора».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении в Верховную раду Украины законопроекта, предусматривающего введение в стране института множественного гражданства. По его словам, это позволит иметь украинское гражданство иностранным добровольцам, которые сражаются за Украину, а также всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.

Кроме того, Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.