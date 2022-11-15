Зеленский предложил включить в зерновую сделку новые порты Украины Зеленский предложил включить в зерновую сделку порты Николаевской области

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения на саммите «Большой двадцатки» предложил расширить зерновую сделку на порты Николаев и Ольвия Николаевской области. Свое обращение украинский лидер опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Украина с июля экспортировала более 10 млн тонн зерна по морю и способна нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.

Для этого я предлагаю расширить экспортную «зерновую инициативу» на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области, — сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что после завершения срока действия зерновой сделки (19 ноября) она должна быть обязательно продлена на бессрочной основе, поскольку «право на еду — это фундаментальное право каждого человека в мире».

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В конце октября Москва объявила о приостановке участия в сделке. Это произошло после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем до решения о возможной пролонгации зерновой сделки, которая истекает 19 ноября. Он также отметил, что Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог.