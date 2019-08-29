https://static.news.ru/photo/60a1fd82-ca5e-11e9-b01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде сократить со следующего созыва количество депутатов. Документ также предусматривает переход на пропорциональную избирательную систему.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента . Он определён главой государства как неотложный.

Текст документа и пояснительная записка к нему пока не обнародованы. Однако известно, что для воплощения инициативы потребуется внести изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины.

С инициативой реформирования избирательной системы Зеленский изначально выступил вскоре после официального вступления в должность. Предложенный им законопроект предполагал отказ от мажоритарной системы и переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам. Помимо этого, было предусмотрено снижение проходного барьера для партий с пяти до трёх процентов. Прежний состав Рады, будучи оппозиционным новому лидеру страны, принимать законопроекты президента отказался.

Что касается сокращения числа депутатов, то об этом Зеленского в рамках созданной на сайте главы государства петиции просили жители Украины. Они предлагали уменьшить количество народных избранников до 100 человек. Тогда лидер нации ответил, что подобное решение требует взвешенного анализа, потому что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Ранее News.ru писал, что 29 августа новый состав Верховной рады собрался на первое заседание. Пропрезидентская фракция «Слуга народа» в первый же день сформировала коалицию, что может гарантировать быстрое и беспроблемное принятие законодательных инициатив Зеленского.