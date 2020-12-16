Зеленский предложил Раде впустить иностранные войска на Украину

https://static.news.ru/photo/5a3aded4-3fbd-11eb-a71e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, разрешающий допуск на территорию страны подразделений иностранных войск. Их прибытие необходимо согласовать для участия в многонациональных учениях, которые должны пройти в течение 2021 года.

Согласно украинскому законодательству, на Украине запрещено функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Кроме того, там не допускается размещение иностранных военных баз. В связи с этим иностранные войска каждый раз допускаются на территорию специальным законом по представлению президента, передаёт РИА Новости.

В 2021 году, как следует из пояснительной записки к законопроекту, должны состояться украино-американские учения Rapid Trident-2021 и Sea Breeze-2021, украино-румынские манёвры Riverine-2021, украино-польские «Три меча — 2021» и украино-британские учения Warrior Watcher-2021.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник штаба Северного флота РФ Владимир Гришечкин выразил обеспокоенность тем, что НАТО проводит морские учения всё ближе и ближе к российским границам, в том числе — в Арктике. При этом Североатлантический альянс считает Россию главной военной угрозой безопасности минимум до 2030 года.