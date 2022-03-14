Зеленский предложил продлить военное положение на Украине на 30 дней

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине на 30 днейЗеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения на Украине на 30 дней
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua». Документ предполагает продление положения с 26 марта.
По имеющимся данным, глава государства
Военное положение указом президента Зеленского было введено на Украине 24 февраля, когда российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации сопредельного государства.
Целью операции президент РФ объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.