Зеленский предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда

https://static.news.ru/photo/9f6471d4-1a7c-11eb-8126-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил признать решение Конституционного суда (КС) о декларировании «ничтожным», отменить изменения в антикоррупционном законе и прекратить полномочия судей КС.

Соответствующий законопроект украинский лидер внёс в Верховную раду. Сообщение об этом появилось на сайте украинского парламента.

Проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» поступил в парламент и уже зарегистрирован, — говорится в нём.

Документ содержит три статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства» и третья статья, определяющая вступление законопроекта в силу на следующий день после опубликования его в парламентской газете «Голос Украины», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Поводом стало решение Конституционного суда отменить ряд антикоррупционных норм.