Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу

https://static.news.ru/photo/c80d6906-ede5-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Пожизненную стипендию пытался назначить своему отцу Александру Зеленскому президент Украины Владимир Зеленский.

По данным издания Страна.ua, в украинское правительство был внесён законопроект о присвоении пожизненной выплаты пяти выдающимся деятелям образования, возраст которых превышает 70 лет.

В список предлагаемых лиц попал отец президента страны Александр Зеленский, который числится заведующим кафедрой Криворожского экономического института. Размер выплат составил бы 1,5 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц, то есть — 2568 гривен (6800 руб.). Однако кабмин Украины 2 сентября снял с повестки вопрос присвоения выплат, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде исключили из своего парламентского объединения Гео Лероса. Это произошло после того, как он с трибуны парламента обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.