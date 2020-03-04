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Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости завершения войны в Донбассе. Эту задачу он считает приоритетной для страны.

Самое главное в работе нового правительства — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. Вот эти задачи будет решать новое правительство, — заявил он. Нынешнего...