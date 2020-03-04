Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дмитрия Кулебы на должность главы украинского внешнеполитического ведомства. Соответствующее предложение рассмотрит Верховная рада.
Проект постановления о назначении Кулебы Д. И. министром иностранных дел Украины, — говорится в документе, который был опубликован на сайте парламента.
Ранее Кулеба занимал занимал должность вице- премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Как ранее писал NEWS.ru, Верховная рада на внеочередном заседании назначила председателем правительства страны Дениса Шмыгаля. Его поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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