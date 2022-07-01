Зеленский предложил ЕС заменить российский газ украинской электроэнергией

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Поставки украинской электроэнергии в станы Евросоюза могут заменить значительную часть российского газа. Киев уже начал снабжать энергией Румынию и готовится нарастить поставки, заявил в своём Telegram-канал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня произошёл ещё один значительный шаг в нашем сближении с Евросоюзом, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки, — отметил он.

По словам Зеленского, снабжая ЕС электроэнергией, Украина одновременно решает два вопроса: обеспечения безопасности всей Европы и экспортного дохода — Киеву необходимо ежемесячно €5–7 млрд.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС начнёт торговлю электроэнергией с Украиной с 30 июня. Решение об этом было принято после синхронизации украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой.

Тем временем в Швейцарии выступили против санкций в отношении российского газа. Вице-президент Швейцарской народной партии (ШНП) Магдалена Мартулло-Блохер заявила, что ограничения могут привести к распаду ЕС.