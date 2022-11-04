Зеленский предложил Брюсселю найти место для запрещенных на Украине партий

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил европейским политикам найти в Брюсселе место для партий, деятельность которых запрещена в его стране. В интервью изданию El País он заявил, что ему было бы интересно, как эти партии приживутся в ЕС.

Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там. Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности, — сказал украинский лидер.

В марте Зеленский объявил о приостановке на Украине деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией. С такой инициативой выступил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Накануне Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. В то же время он отметил, что Киев готовится к этому мероприятию. До этого Зеленский призвал исключить РФ из «двадцатки» после того, как Москва объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке.