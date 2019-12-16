https://static.news.ru/photo/8b617730-ff7b-11e9-83b6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, направленный на усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления.

В материалах к документу говорится, что инициатива соответствует требованиям Европейской хартии местного самоуправления. Парламент получил на рассмотрение проект 13 декабря. Он имеет статус «безотлагательного», передаёт официальный сайт Рады.

Существующее административно-территориальное деление сложилось ещё в советское время и сегодня является устаревшим, громоздким. Имеющаяся административно-территориальная основа местного самоуправления не соответствует требованиям общественного, экономического развития и эффективного управления, — сообщается в пояснительной записке.

Шаги в этом направлении предпринимались ещё в период президентства Петра Порошенко, однако реформа не была завершена. Новый президент Украины пообещал расширить полномочия местных властей к концу текущего года, но до недавнего времени не спешил с внесением соответствующего законопроекта. Теперь документ, который предстоит рассмотреть Верховной раде, обозначен на сайте украинского парламента как «неотложный», и, отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, связано это, скорее всего, с прошедшей 9 декабря во Франции встречей по урегулированию в Донбассе.

Вполне вероятно, что команда Зеленского хочет использовать новый закон и как своего рода «обёртку» для изменений в статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос остаётся одним из наиболее острых в противостоянии президента Украины и его оппонентов, включая националистов. Последние, как известно, в большинстве своём считают любые шаги навстречу властям ДНР и ЛНР «зрадой», то есть предательством, писал NEWS.ru.