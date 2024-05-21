Зеленский пожаловался на запрет ударов по РФ западным оружием Зеленский: ВСУ не обстреливали территорию РФ западным оружием

Фото: МО Украины

Запад не дает разрешение украинским военным на использование своего оружия для обстрелов территории России, сообщил Reuters президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев не нарушает этого запрета.

Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия. Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений, — подчеркнул политик.

Киев продолжает обсуждение этого вопроса с союзниками, уточнил президент. Однако на данный момент «зеленого света» со стороны Запада дано не было, констатировал Зеленский.

Ранее украинский лидер пожаловался, что ограничения на применение поставленного западного оружия для Киева предоставило Москве «самое большое преимущество» в конфликте. ВСУ не могут обеспечить «паритет» в воздушном пространстве при подобных условиях, признался он.

До этого официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель указал, что Соединенные Штаты не поощряют и не разрешают удары Украины по российской территории. По его словам, Вашингтон неоднократно говорил, что в конечном итоге Киев самостоятельно принимает решения об атаках и военных операциях. Кроме того, сам Зеленский подчеркивал, что запрет на удары западным вооружением по России не должен существовать. Такие атаки являются «защитой» и «предупреждением», резюмировал глава государства.