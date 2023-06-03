Зеленский пожаловался на страх среди членов НАТО перед Россией

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Владимир Зеленский

Некоторые члены НАТО так боятся Россию, что не дают возможности Украине вступить в Альянс, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Wall Street Journal. Он добавил, что не знает, стоит ли участвовать в июльском саммите военно-политического блока в Вильнюсе, если Киев не получит какого-либо сигнала о своем статусе.

Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в Альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите, — сказал Зеленский.

До этого он признал, что Украина не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Во время совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аланом Карисом в Киеве Зеленский подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал в интервью The Wall Street Journal, что решение США и их западных партнеров включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой, которая привела к началу конфликта. Экс-глава Госдепа США добавил, что выступает за возвращение Украине утраченных территорий, за исключением Крыма. Он пояснил, что для Москвы потеря Севастополя является угрозой национальной безопасности.