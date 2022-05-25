Зеленский обиделся на Китай за отсутствие поддержки Украины

Владимир Зеленский / Фото president.gov

Китай не поддерживает Украину, выбрав политику «быть в стороне», заявил Владимир Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет РИА Новости. При этом он признал, что КНР не предпринимает никаких шагов против страны.

Китай выбрал политику быть в стороне. На сегодня Украину устраивает именно такая политика. Нас устраивает этот статус-кво. Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки, — сказал Зеленский

При этом научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян ранее заявил, что военная и гуманитарная помощь Украине постепенно стала для НАТО тяжелым бременем. По его словам, в политической и экономической сферах все чаще наблюдаются конфликты интересов. Эксперт уверен, что разногласия внутри Альянса будут лишь усиливаться по мере эскалации конфликта на Украине.

Накануне президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. Ранее за эту инициативу проголосовал 51 американский сенатор.