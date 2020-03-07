https://static.news.ru/photo/4f3985be-609b-11ea-adee-fa163e074e61_660.jpg Елена и Владимир Зеленские Фото: olenazelenska_official/instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его родным не нравится то, что он стал главой государства.

По его словам, жена и старшая дочка пытаются держаться подальше от общественного внимания. При этом домочадцы вынуждены мириться с ограничениями, которые касаются вопросов безопасности.

Прихожу домой на днях, спрашиваю: «Почему никто не здоровается?» И слышу свой голос по телевизору, моё выступление. А мой сын говорит: «Не мешай нам, мы смотрим президента», — рассказал украинский лидер в интервью The Guardian.

Он добавил, что дочка переживает подростковый кризис, а детям в это время нужна свобода.

Как ранее писал NEWS.ru, жители Украины захотят, чтобы нынешний президент Владимир Зеленский был переизбран ещё на один срок, считает первый заместитель руководителя офиса президента.