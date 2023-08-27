Зеленский пожаловался на нехватку «родного» оружия Зеленский сообщил о нехватке произведенных на Украине оружия и боеприпасов

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно, заявил в эфире всеукраинского телемарафона президент страны Владимир Зеленский. По словам главы государства, он приложил максимальные усилия для запуска необходимых производственных программ.

Я запускал несколько ракетных программ, толкал максимально, выпускали разные ракеты и выпускаем: [противокорабельные ракеты] «Нептуны», [противотанковый ракетный комплекс] «Стугна», [противотанковые ракетные комплексы] «Корсары»... Такое количество, это не в десятки раз больше, чем до войны, но колоссальные цифры ... Вы не представляете, какое количество выпускаем, — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что в стране начали выпускать артиллерию так называемого «натовского калибра». Продукция выпускается в малых количествах и «этого пока мало для фронта, но в разы больше, чем было», отметил президент.

Ранее Зеленский пообещал «мощный сентябрь» для страны. По его словам, в первый осенний месяц Киев получит новые пакеты военной помощи, в число которых входят артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, а также средства для разминирования. Он подчеркнул, что о потребностях Украины осведомлены все ее союзники.

Некоторое время назад стало известно, что крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.