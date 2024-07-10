Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада с ЗРК Patriot Зеленский: Киеву недостаточно обещанных пяти систем Patriot

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киеву недостаточно обещанных западными странами пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. По его словам, которые приводит РИА Новости, их никогда не бывает достаточно.

Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут, — сказал он.

Ранее США, Германия, Италия, Нидерланды, Румыния и Украина в совместном письменном заявлении сообщили, что партнеры выделят Киеву свыше $1 млрд. Средства направят на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Андрей Семенов обратил внимание, что американские ЗРК Patriot, поставленные на вооружение украинской армии, в условиях спецоперации показали неспособность прикрывать не только назначенные объекты, но и самих себя. Российская ПВО, наоборот, доказала свою эффективность, уточнил он.

В свою очередь военный эксперт Джефф Ламер отмечал, что поставка дополнительных американских зенитно-ракетных комплексов Patriot не поможет противовоздушной обороне Киева исправить ситуацию, в которой оказалась Украина. Сейчас в распоряжении украинских властей есть лишь три батареи зарубежного вооружения, напомнил он.