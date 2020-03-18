https://static.news.ru/photo/18fec908-694e-11ea-b4d2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кто-то незаконно воспользовался голосом за депутата Верховной рады от группы «Доверие» Сергея Шахова. Политик сейчас находится на карантине, так как его тест на коронавирус оказался положительным.

Вчера в системе «Рада» была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили. К сожалению, — заявил глава государства в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook.

Он подчеркнул, что Шахова в зале заседания не было.

Как сообщал NEWS.ru, на Украине зарегистрированы два случая смерти инфицированных коронавирусом нового типа пациентов. Заражены COVID-19 оказались более 10 жителей страны.