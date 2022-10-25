Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность премьера Британии Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность премьера Британии и выразил готовность сотрудничать

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил британского политика Риши Сунака с назначением на должность премьер-министра страны. Украинский лидер выразил готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран и пожелал Сунаку справиться с внутренними и международными вызовами.

Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, стоящие сегодня перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство, — написал Зеленский в Twitter.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны. Накануне Сунак стал лидером Консервативной партии. Новому главе кабмина 42 года, он стал самым молодым премьером за последние 200 лет. Пост достался ему автоматически в результате отказа других претендентов от борьбы. Он также стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III после вхождения на престол.

Пост премьер-министра перешел к Сунаку после ухода Лиз Трасс. Ее правление стало самым коротким в британской истории. До объявления об уходе 20 октября политик пробыла на посту 45 дней.