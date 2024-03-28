Зеленский пояснил, почему некоторые не хотят ехать на саммит в Швейцарии Зеленский: не все едут на саммит в Швейцарии из-за экономических отношений с РФ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии. Причина этого, по его словам, кроется в том, что некоторые государства имеют экономические отношения с Россией и пытаются балансировать в политических и рыночных вопросах.

У нас все готово. Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты, — сказал Зеленский.

22 марта Зеленский призвал к увеличению военной помощи в своем видеообращении на саммите глав государств и правительств Евросоюза. Кроме того, он назвал позором для Европы темпы передачи боеприпасов Киеву.

Ранее министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что страна выделит свыше $29,5 млн на закупку вооружения для ВСУ в рамках чешской инициативы. По его словам, Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму $5,5 млн и более 800 дронов. Первую партию дронов планируют доставить в ближайшие недели.