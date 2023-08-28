Зеленский потребовал от США гарантий безопасности Зеленский запросил у США гарантии безопасности по израильской модели

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

США предоставят Киеву гарантии безопасности по израильской модели, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Он добавил, что соглашение не сорвется, даже если хозяин Белого дома Джо Байден не одержит победу на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.

С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное, — заявил Зеленский.

Ранее Байден заявил, что Украина не сразу вернет Крым. Возможно, этому будет предшествовать некий переходный период. При этом глава Белого дома подчеркнул, что украинская сторона сама будет решать, на каких именно условиях завершать конфликт. Задача США состоит в том, чтобы предоставить ей возможность вести переговоры с Россией с позиции силы, поэтому необходимо создать для ВСУ условия для наступления весной и летом.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу необходимо прекратить поддерживать Зеленского. Она назвала украинского лидера наркоманом. Так в МИД прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об осложнении обстановки на международной арене и призвал Запад не впадать в чрезмерный пессимизм.