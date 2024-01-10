Зеленский потребовал от НАТО конкретики Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления Украины в Альянс

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание получить конкретные ответы от НАТО относительно вступления страны в Альянс, передает РИА Новости. Он выступил с таким заявлением в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Мы бы хотели увидеть два конкретных аспекта. Военное решение и политическое. Мы хотели бы усилить наше противовоздушное оборудование, которое нам так сильно нужно. Что касается политических аспектов, то <...> хотелось бы увидеть хотя бы один конкретный шаг от НАТО, — подчеркнул он.

Ранее Зеленский на той же пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Россия собирается «оккупировать» Прибалтику, Польшу, Финляндию и Узбекистан. По его словам, чтобы остановить российского лидера, «нужно покончить с ним».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

В декабре Владимир Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. Он также уверен, что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ.