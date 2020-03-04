https://static.news.ru/photo/cdef29d4-5e31-11ea-a439-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост премьера страны должен сделать «невозможное».

Сегодня украинцам нужно правительство, которое должно сделать невозможное, — заявил глава государства.

Он представил кандидатуру на пост премьера страны Дениса Шмыгаря. Последний заявил, что должность премьера для него не только честь, но и большая ответственность, сообщает телеканал «112 Украина».

NEWS.ru писал, что депутаты Верховной рады поддержали отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 депутата при необходимых 226.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин назвал решение Зеленского отправить Гончарука в отставку репутационным решением. По его словам, на посту премьер-министра более заметен непрофессионализм, чем на посту президента. Эксперт подчеркнул, что власти Украины не имеют конструктивной программы для вывода страны из политического кризиса.