Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост премьера страны должен сделать «невозможное».
Сегодня украинцам нужно правительство, которое должно сделать невозможное, — заявил глава государства.
Он представил кандидатуру на пост премьера страны Дениса Шмыгаря. Последний заявил, что должность премьера для него не только честь, но и большая ответственность,
NEWS.ru писал, что депутаты Верховной рады поддержали отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 депутата при необходимых 226.
Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин назвал решение Зеленского отправить Гончарука в отставку репутационным решением. По его словам, на посту премьер-министра более заметен непрофессионализм, чем на посту президента. Эксперт подчеркнул, что власти Украины не имеют конструктивной программы для вывода страны из политического кризиса.
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