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Европа

Зеленский потребовал от кабмина справедливых цен на газ для населения

17:37, 11 января 2021 120
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину как можно скорее принять решения, которые позволят сделать более дешёвым газ для населения.

Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми, — приводятся слова Зеленского на его официальном сайте.

Он отметил, что на рынке газ дорожает из-за погодных условий и других причин, сложившихся в Европе. Однако Украина не может позволить себе рост цены на топливо для граждан.

В правительстве заявили, что готовят системные решения по выстраивания баланса на энергетическом рынке. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ. По данным СМИ, в украинском минэнерго предлагают вернуться к практике установления предельной цены на газ для населения, выше которой поставщики не смогут продавать газ потребителям.

Ранее NEWS.ru писал, что в Полтавской области произошёл взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород», в результате чего без газа остались 17 населённых пунктов. АО «Лубныгаз» заподозрило в произошедшем экс-депутата Рады Игоря Мосийчука, первым сообщившего об инциденте.

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