Зеленский потребовал от кабмина справедливых цен на газ для населения

https://static.news.ru/photo/d195fe52-541a-11eb-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину как можно скорее принять решения, которые позволят сделать более дешёвым газ для населения.

Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми, — приводятся слова Зеленского на его официальном сайте.

Он отметил, что на рынке газ дорожает из-за погодных условий и других причин, сложившихся в Европе. Однако Украина не может позволить себе рост цены на топливо для граждан.

В правительстве заявили, что готовят системные решения по выстраивания баланса на энергетическом рынке. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ. По данным СМИ, в украинском минэнерго предлагают вернуться к практике установления предельной цены на газ для населения, выше которой поставщики не смогут продавать газ потребителям.

Ранее NEWS.ru писал, что в Полтавской области произошёл взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород», в результате чего без газа остались 17 населённых пунктов. АО «Лубныгаз» заподозрило в произошедшем экс-депутата Рады Игоря Мосийчука, первым сообщившего об инциденте.