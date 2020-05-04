Зеленский потерял часть сторонников

https://static.news.ru/photo/5b6f3e6e-8dfa-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Киевский международный институт социологии провёл опрос об электоральных предпочтениях украинцев. Если бы выборы президента проходили в апреле, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 42,6% избирателей, что на 4,4 п. п. ниже, чем в феврале.

При этом украинский лидер остаётся самым популярным кандидатом, следует из данных исследования, размещённых на сайте организации. На втором месте находится бывший президент страны и руководитель партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (14,9%), на третьем — политик из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (12,2%).

Если бы в апреле проходили выборы в Верховную раду, в парламент прошли бы только три партии: «Слуга народа» (32,6%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,8%) и «Батькивщина» (12%). Партия «Голос», набравшая в июне 2019 года 5,8% голосов, потеряла свою популярность — сейчас за неё готовы проголосовать только 3,5% респондентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Киева украинские предприниматели устроили акцию протеста, чтобы правительство сняло некоторые ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.