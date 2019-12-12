https://static.news.ru/photo/19af9508-1cff-11ea-8c05-fa163e074e61_660.jpg Павел Шеремет Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя работу следствия по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета, поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета.

Предполагаемые убийцы были задержаны. Есть ещё один вопрос — кто заказчик? — сказал украинский лидер.

Политик призвал не затягивать расследование, чтобы «не было сериала». Кроме того, он поблагодарил службы за проделанную работу, передаёт ТАСС.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.

Как писал NEWS.ru, семья Шеремета обратилась в Печерский районный суд Киева с жалобой на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко.