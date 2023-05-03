Зеленский посетит Берлин

Украинский президент Владимир Зеленский посетит с визитом Германию 13 мая, передает телеканал NTV. По данным канала, Зеленский 14 мая проведет встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Также, по сведениям канала, украинскому президенту вручат международную премию имени Карла Великого

Зеленский должен приземлиться в военной части столичного аэропорта Берлина. Он заселится в отель Ritz-Carlton. 14 мая он будет официально принят канцлером Германии Олафом Шольцем. После этого запланирован полет на вертолете в Аахен, где он будет удостоен премии Карла Великого, — указано в сообщении.

3 мая стало известно, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию. Украинский лидер проведет там встречу с президентом страны Саули Ниинисте и главами правительств стран Северной Европы. Ранее его участие во встрече не анонсировалось.

1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о стремлении Берлина избежать эскалации между Россией и НАТО, несмотря на поставки оружия Украине. По его словам Германия в этом плане делает только шаги, согласованные с партнерами.