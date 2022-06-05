Зеленский посетил Запорожье

Фото: volodymyr_zelensky/vk.com

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Запорожскую область, сообщает украинский журнал «Новое время» со ссылкой на заместителя руководителя офиса главы государства Кирилла Тимошенко. В издании отметили, что Зеленский встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями. Когда именно состоялась поездка, не уточняется.

Президент Зеленский приехал в Запорожье, где пообщался с эвакуированными жителями Мариуполя, — сказано в сообщении.

Запорожская область надеется в скором временем войти в состав России вместе с другими освобожденными территориям, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Он добавил, что новые территории должны войти в состав РФ в качестве федерального округа.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику.