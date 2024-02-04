Зеленский посетил позиции на фронте Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области, заявили в офисе главы государства. Издание «Страна.ua», в свою очередь сообщило, что он посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино, — указывает пресс-служба.

При этом Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщает, что Зеленский вводит в заблуждение аудиторию. Военкоры отмечают, что Работино находится под непрерывным обстрелом и вокруг него идут ожесточенные бои.

Ранее Зеленский врет, что побывал в Работино, в расположении 65-й бригады ВСУ.Село находится на самом переднем крае фронта в Запорожской области, оно под непрерывными обстрелами, вокруг него идут ожесточённые бои. Судя по всему, клоун побывал в районе Орехова, - написали российские журналисты.