Зеленский пришел на аудиенцию к Карлу III совсем зеленый Зеленский встретился с Карлом III в свитере, брюках и ботинках зеленого цвета

Фото: president.gov.ua

Карл III и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце. Трансляцию переговоров вел телеканал Sky News. На кадрах видно, что украинский лидер пришел к монарху в привычном для себя свитере, брюках и ботинках зеленого цвета. Карл III принял его в деловом костюме.

Зрители обратили внимание на то, что при встрече с Зеленским король долго жал ему руку, тряс ее и тянул к себе, не отпуская.

В ходе визита Зеленского в Великобританию премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что британские специалисты обучат пилотов истребителей из Украины летать на самолетах НАТО. Украинский лидер поблагодарил главу британского кабмина за оказанную поддержку и призвал его также передать ВСУ военную авиацию. Сунак в ответ пообещал, что Великобритания окажет Украине необходимую поддержку с целью «обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году».

Британские специалисты обучили 10 тысяч военных Украины, выяснил ранее Telegraph. При этом в нынешнем году в Соединенном Королевстве обещают обучить еще 40 тысяч украинских солдат. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Лондон продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении военных ВСУ.