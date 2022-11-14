Зеленский посетил Херсон

Фото: president.gov.ua

Зеленский посетил Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, сообщает Reuters. По прибытии в город глава государства выступил перед украинскими силовиками.

Мы движемся вперед, и мы готовы к миру, миру для всей нашей страны, — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Ранее Суровикин в докладе Шойгу заявил, что с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на Херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.