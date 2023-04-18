Зеленский посетил позиции бойцов ВСУ в Авдеевке

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих в Авдеевке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, говорится на сайте главы украинского государства. Он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» относительно ситуации в районе его ответственности и вручил украинским военным государственные награды.

Зеленский посетил передовые позиции <...> в Авдеевке, — сообщается на сайте украинского президента.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления с использованием танков в районе Авдеевки. Российские разведчики с помощью беспилотников своевременно обнаружили движение противника и передали координаты для атаки артиллеристам.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.