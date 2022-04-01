Зеленский поручил создать две новые военные администрации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать две новые военные администрации в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает «Лента». Выполнение распоряжения поручено Генштабу ВСУ. Согласно документу, военные администрации должны быть созданы в городах Кременна и Рубежное в Северодонецком районе.
Днём ранее украинский лидер
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами. По его словам, эти формирования более не подчиняются президенту Украины, не выполняют его приказов, а действуют исходя из собственных интересов. Парламентарий добавил, что весь патриотизм боевиков националистических батальонов основан «на долларовом эквиваленте» и никакая Украина им не нужна.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.