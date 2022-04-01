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Зеленский поручил создать две новые военные администрации в Донбассе

09:12, 01 апреля 2022
Зеленский поручил создать две новые военные администрации в Донбассе Владимир Зеленский Фото: vladimir_zelenskiy95/vk/com
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать две новые военные администрации в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает «Лента». Выполнение распоряжения поручено Генштабу ВСУ. Согласно документу, военные администрации должны быть созданы в городах Кременна и Рубежное в Северодонецком районе.

Днём ранее украинский лидер подписал указ об учреждении восьми военных администраций в Авдеевке, Дружковке, Марьинке, Очеретино, Светлодарске, Славянске, Торецке и Угледаре.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами. По его словам, эти формирования более не подчиняются президенту Украины, не выполняют его приказов, а действуют исходя из собственных интересов. Парламентарий добавил, что весь патриотизм боевиков националистических батальонов основан «на долларовом эквиваленте» и никакая Украина им не нужна.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

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