Зеленский поручил рассмотреть отмену безвизового режима с Белоруссией Зеленский поручил кабмину рассмотреть отмену безвизового режима с Белоруссией

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству республики рассмотреть отмену безвизового режима с Белоруссией, следует из ответа главы страны, опубликованного на сайте. Ранее соответствующую электронную петицию поддержали 25 339 граждан при необходимых для рассмотрения президентом 25 тысячах.

Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов, — говорится в сообщении.

В то же время, президент Украины отметил, что в настоящий момент на границе между республиками открыт только один пропускной пункт — в Волынской области. Отметим, что он работает в ограниченном режиме для пропуска украинцев, возвращающихся из Белоруссии.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что направление представителей западных государств на границу страны с Украиной по просьбе Киева будет означать фактически вовлечение этих государств в конфликт. Дипломат подчеркнул, что полностью солидарен в этом вопросе с оценкой, которую ранее дала Россия.

Ранее Зеленский, выступая на саммите G7, заявил, что страна не планировала и не планирует проводить никаких военных действий против Белоруссии. По его словам, Украину интересует только восстановление ее территориальной целостности.