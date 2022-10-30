Зеленский поручил проверить слова мэра Одессы об отказе сносить памятники

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны проверить заявления мэра Одессы Геннадия Труханова о нежелании сносить памятники Александру Суворову и Екатерине II, говорится в сообщении, опубликованном на сайте политика. Так глава государства отреагировал на петицию украинских граждан, которая за сутки набрала 25 тысяч подписей.

Решение поднятых в петиции вопросов не относится к конституционным полномочиям президента Украины. Учитывая изложенное мною, отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован, — заявил Зеленский.

Авторы петиции обвиняют Труханова в наличии гражданства РФ, выступлениях за поиск компромиссов по вопросу принадлежности Крыма, а также в намерении вернуть в Одессе коммунистические названия улиц.

Ранее мэр Одессы заявил, что РФ и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт. По его словам, итогом мирного решения могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс. Также он отметил, что Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения «в целом правильные».