Зеленский поручил проверить информацию о ввозе контрабандной вакцины

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Украинский президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам незамедлительно проверить информацию о возможном ввозе контрабандной вакцины от коронавирусной инфекции в страну.

Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жёсткой. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание, — написал Зеленский в Telegram.

Он добавил, что существует чёткий план вакцинации, по нему прививки сначала получат люди из группы риска и медики и только потом все остальные.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что десять депутатов Верховной рады, бизнесмены и топ-чиновники «тайно привились» препаратами производства BioNTech и Pfizer. Два укола обошлись до €3 тысяч евро. Так, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что в числе вакцинированных оказались премьер-министр страны Денис Шмыгаль, а также глава профильного медицинского комитета Михаил Радуцкий.

Последний назвал сообщения о «тайной вакцинации» бредом. По словам Радуцкого, некоторые владельцы СМИ придумывают фейки, впервые за долгое время празднуя Новый год в стране. Политик заверил, что в первых рядах сделает себе прививку от коронавируса, как только на Украине официально появится вакцина, писал NEWS.ru.