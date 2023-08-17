Зеленский поручил донести до Запада конкретные нужды Украины Зеленский поручил объяснить Западу, какая именно военная помощь нужна Украине

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и министерству обороны страны донести до Запада, какую именно военную помощь хочет получить Киев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам ежедневного селекторного совещания.

МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно, — говорится в сообщении.

17 августа Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней, до 15 ноября. Режим ввели 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский также подписал закон о всеобщей мобилизации.

Через несколько месяцев он отклонил петицию, в которой предлагалось отменить запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Авторы инициативы подчеркивали, что украинцы, которые находятся за границей, но хотят помогать стране, не могут приезжать на родину, так как не хотят лишаться права на выезд.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис призвал Зеленского заморозить конфликт, так как ВСУ не смогут нанести поражение российской армии. По его мнению, такая мера позволит Киеву не потерять остатки территорий на фоне больших потерь среди военнослужащих.