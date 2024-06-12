Зеленский поразмыслил над возможностью компромиссов с Россией Зеленский заявил о недопустимости компромиссов с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался против компромиссов с Россией. По его мнению, подобные меры уже не актуальны, их время прошло, поэтому Киев будет двигаться своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования конфликта на своих условиях. Видеозапись своей речи политик опубликовал в Telegram-канале.

Виновный в войне обязан понести ответственность. Справедливо ответить за каждое преступление этой войны, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но только для того, чтобы достичь цели в рамках специальной военной операции. Таким образом он прокомментировал публикацию Reuters о том, что Владимир Путин якобы не против переговоров при фиксации границ по сложившейся на сегодняшний день линии фронта. Песков напомнил, что цели России, как и сложившиеся реалии, неоднократно озвучивались, кроме того, согласно Конституции РФ, в состав страны включены четыре новые территории. Путин указывал на «ранее составленные очень сложные документы», которые могли бы послужить началом «каких-то дискуссий, но не более того», подвел он итог.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский тем временем констатировал, что сейчас Россия и Украина «крайне далеки» от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта. Причины сложившейся ситуации понятны, резюмировал он.