В случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты «правильные решения», заявил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, которую транслировал всеукраинский телемарафон, украинский президент указал, что сохранить жизни своим военнослужащим является главной задачей для него.

Для меня самое главное — не потерять наших военных. И, если будет опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте, — заявил Зеленский.