https://static.news.ru/photo/ffc9a74e-ddea-11e9-a6bf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать в Национальное антикоррупционное бюро страны о случаях вымогательства взяток или попытках предложить откат. По его словам, активная жизненная позиция должна прийти на смену обсуждениям проблемы в социальных сетях.

Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях «Всё пропало!», «Эти такие же, как те», «Зеленский назначил своих решал», — заявил глава государства в видеообращении .

Он заверил, что на каждое обращение «правоохранительные органы будут реагировать и наказывать» чиновников, вина которых в коррупции будет доказана.

Ранее Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает материальное вознаграждение для обличителей коррупционных схем в пределах 10% от размера неправомерной выгоды. Такие люди и их семьи также получат защиту государства.

Помимо этого, в первом чтении был одобрен законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.